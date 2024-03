Marcelo Coelho oficializa pré-candidatura à Prefeitura de Goiatuba com apoio de líderes políticos

A pré-candidatura de Marcelo Coelho à Prefeitura de Goiatuba foi oficialmente anunciada no sábado, 16, em um evento que contou com a presença de destacadas lideranças políticas. Daniel Vilela, vice-governador e presidente estadual do MDB, declarou apoio ao projeto, destacando o histórico positivo de Coelho como gestor da cidade. Marinaldo Fiel foi confirmado como vice na chapa.

Entre as propostas, destaque para investimentos na saúde, visando transformar o hospital municipal em referência regional. Líderes políticos e prefeitos da região manifestaram apoio ao projeto, prometendo intensificar a agenda de reuniões e encontros com a comunidade local.