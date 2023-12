Moradora de Goiânia ganha R$ 400 mil na Nota Fiscal Goiana

Uma moradora de Goiânia é a grande vencedora da edição especial de fim de ano do Programa Nota Fiscal Goiana (NFG), do Governo de Goiás. Ludmila Catani Chaves foi contemplada com R$ 400 mil, em sorteio realizado nesta segunda-feira (18/12) na sede da Secretaria da Economia, em Goiânia. Concorreram os inscritos no programa que pediram nota fiscal com CPF em compras realizadas no estado.

A edição de dezembro distribuiu outros 157 prêmios para consumidores, que variam de R$ 1 mil a R$ 20 mil, e R$ 1 milhão para times goianos de futebol, totalizando R$ 1,7 milhão em premiações. Moradores de 32 municípios estão na lista de vencedores. Goiânia lidera o ranking, com 81 premiados. Também há contemplados em Aparecida de Goiânia (13), Anápolis (9), Luziânia (7), Senador Canedo (4), Itumbiara (4), Catalão (4), Jataí (3), Trindade (3), Valparaíso de Goiás (3), Formosa (2), Guaraíta (2), Inhumas (2), Rio Verde (2) e São Luís de Montes Belos (2), entre outros.

A secretária da Economia, Selene Peres Peres Nunes, reforçou a importância do programa, uma iniciativa de combate à sonegação fiscal e à concorrência desleal no estado. “Ao colocar o CPF na nota, o consumidor exige a nota fiscal e garante que esse recurso entre para os cofres públicos e retorne na forma de bens e serviços para a população”, destacou.

Os consumidores contemplados têm 90 dias, a partir da homologação do resultado no Diário Oficial do Estado de Goiás, para solicitar o resgate do prêmio. O depósito é feito em até 30 dias.

Time Goiano do Coração

Os times de futebol da 1ª divisão do Campeonato Goiano concorreram ao quarto sorteio do ano do Time Goiano do Coração. Participaram os times indicados pelos cidadãos no site da Nota Fiscal. Foram sorteados dois prêmios: um de R$ 90 mil, que foi para o Goiânia Esporte Clube, e outro de R$ 50 mil, para o Iporá Esporte Clube.

O restante do prêmio, que totaliza R$ 1 milhão, foi dividido da seguinte forma: R$ 240 mil igualmente entre todos os times; R$ 370 mil divididos proporcionalmente de acordo com a média de bilhetes dos torcedores nos três meses anteriores ao sorteio; e R$ 250 mil divididos proporcionalmente, de acordo com a quantidade de indicações de novos inscritos no programa nos três últimos meses.

A Secretária interina de Estado de Esporte e Lazer, Andrea Parrode da Rocha Lima, faz balanço positivo do Time Goiano do Coração, que fecha 2023 com R$ 4 milhões distribuídos entre os clubes goianos. “Faz muita diferença. Esse recurso ajuda na formatação das equipes para disputa do Campeonato Goiano. Além do futebol, o governo investe em inúmeros projetos, que atendem atletas de alto, médio e baixo rendimento, bem como leva iniciativas para as comunidades”, explicou.