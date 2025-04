O Museu Frei Confaloni, localizado na Antiga Estação Ferroviária de Goiânia, recebe a partir da próxima terça-feira (23), às 9h30, a exposição itinerante do projeto Praça Cultural Césio-137. A mostra reúne obras de artistas plásticos, poetas e fotógrafos goianos que transformam em arte a memória do maior desastre radiológico urbano do mundo, ocorrido na capital goiana em 1987. A entrada é gratuita, e a visitação segue até 11 de maio, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

A iniciativa é realizada pelo Centro Estadual de Assistência aos Radioacidentados (CARA/SPAIS), da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura (Secult). O objetivo é promover reflexão, memória e conscientização sobre os impactos sociais, ambientais e humanos provocados pelo acidente com o material radioativo Césio-137.

A identidade visual do projeto tem como símbolo o ipê amarelo em flor, escolhido por representar a capacidade de regeneração e resistência do povo goianiense — como a árvore que floresce em meio à seca, a cidade também encontrou caminhos para seguir em frente após a tragédia.

Ao longo do ano, a exposição deve percorrer outros espaços públicos de Goiânia, levando à população não apenas um resgate histórico, mas também uma proposta educativa por meio da arte. “É uma forma de homenagear as vítimas, dar voz aos sobreviventes e estimular uma nova leitura do passado com o olhar voltado para a transformação social”, destaca a organização do projeto.