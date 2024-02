Naçoitan ganha liberdade e deve reassumir prefeitura com tornozeleira eletrônica

A Justiça de Goiás concedeu liberdade provisória, no final da tarde de ontem, ao prefeito afastado de Iporá, Naçoitan Leite, que estava preso preventivamente desde 23 de novembro do ano passado, depois de tentar assassinar a ex-mulher e o atual namorado dela com 15 tiros. O alvará de soltura foi expedido por volta das 19 horas.

Ao Jornal Opção, o advogado do prefeito, Thales José Jayme, disse que ele deverá reassumir a prefeitura de Iporá na próxima segunta-feira, usando tornozeleira eletrônica, uma das condições estabelecidas pelo juiz Wander Soares Fonseca, que concedeu a liberdade provisória. Thales inclusive disse que já havia falado com o advogado da prefeita interina, Maysa Cunha.

Além do uso da tornozeleira eletrônica, a decisão proíbe o prefeito de se aproximar ou manter contato com a ex-mulher e familiares dela.