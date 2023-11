Novas instalações da CPE fortalecem policiamento em Aparecida

Na última quarta-feira, 1º, foram inauguradas novas instalações na sede da 43ª Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPM/CPE), do 2º Comando Regional de Polícia Militar (CRPM), em Aparecida de Goiânia. O vice-governador Daniel Vilela esteve presente no evento, representando o governador Ronaldo Caiado.

As novas instalações, que incluem uma ampla academia com equipamentos de primeira linha e o pavilhão administrativo e de comando, foram financiadas com um investimento total de R$ 1,45 milhão do Tesouro Estadual. O vice-governador afirmou que a expansão e estruturação desta companhia terão um impacto positivo no serviço dos policiais, garantindo mais segurança e tranquilidade aos moradores de Aparecida e dos demais municípios vinculados a este comando regional.

A inauguração contou com a presença do secretário de Estado de Segurança Pública, coronel Renato Brum, e do comandante-geral da PMGO, coronel André Henrique Avelar de Souza. Durante o evento, o vice-governador foi homenageado com um distintivo da 43ª CIPM/CPE.

Maria Aparecida Teles, mãe do sargento Gerson Antônio do Nascimento que faleceu recentemente, recebeu flores da cúpula da PMGO. O novo pavilhão inaugurado leva o nome do sargento.

A 43ª Companhia Independente de Policiamento Especializado, que existe há 10 anos, tem um efetivo de 80 policiais militares que atendem a demandas em Aparecida de Goiânia, Hidrolândia, Senador Canedo, Bela Vista, Caldazinha e Bonfinópolis.