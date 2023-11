O delay do PSD de Vanderlan

Andréia Bahia

O senador Vanderlan Cardoso sempre aparece entre os líderes nas pesquisas de intenção de voto para prefeito de Goiânia, mas sua decisão de disputar ou não a eleição só será tomada no próximo ano, já anunciou. Apesar de o ex-presidente do estadual do partido Vilmar Rocha defender que Vanderlan defina logo a posição para 2024, sendo que o prazo máximo para essa decisão, na opinião do ex-deputado federal, seria agora em novembro.

Essa indefinição de Vanderlan vem deixando o PSD fora das discussões eleitorais municipais. O PT já anunciou que a deputada Adriana Accorsi será a candidata do partido; Adriana também é uma das que aparecem bem nas pesquisas. O MDB já não espera a decisão da Justiça Eleitoral sobre a possibilidade de candidatura de Gustavo Mendanha e trabalha uma chapa com o União Brasil. Tem os dois nomes que mais apareceram na imprensa nas últimas semanas, Jânio Darrot e Ana Paula Rezende.

Presidindo o PSD, Vanderlan afirmou que a legenda terá candidato a prefeito de Goiânia, todavia, as possibilidades de apoio a essa candidatura estão ficando reduzidas. No campo da direita, no qual Vanderlan transita a despeito de o PSD ser mais de centro, o PL pode ter candidato próprio, provavelmente o deputado federal Gustavo Gayer. O ex-presidente Jair Bolsonaro defende que o partido tenha candidaturas próprias nas maiores cidades goianas.

O conservador Republicanos vai buscar a reeleição de Rogério Cruz, mesmo o prefeito não deslanchando nas pesquisas. O União Brasil aliado ao MDB terá candidatura única e o MDB certamente não apoiaria Vanderlan Cardoso. Os emedebistas não têm afinidade alguma com Vanderlan Cardoso e isso é histórico.

Vão sobrar poucos partidos com votos para se aliar ao PSD, que sozinho e contra todos não ganha eleição. A história está aí para atestar.