Para o PSDB, o tempo urge

Andréia Bahia

O PSDB é o segundo partido com maior número de filiados em Goiás, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 70.014 membros. Abaixo apenas do MDB, com 117.253 filiados. Mesmo assim o partido vem colhendo derrotas nas últimas eleições. No último pleito municipal, em 2020, o PSDB elegeu 20 prefeitos no estado, sendo que, em 2016, foram 75 os eleitos. O último tucano a administrar a capital foi Nion Albernaz, há 23 anos.

A legenda considera que as eleições municipais podem ser um marco para que o partido comece a retomar o espaço perdido no cenário político nacional e também nos estados e municípios. Foi inclusive criada uma comissão nacional para definir a estratégia do partido para as eleições municipais de 2024. O ex-governador Marconi Perillo faz parte dela.

Em Goiânia, a estratégia passa pela candidatura própria e dois nomes já se apresentaram para a disputa: o jornalista Matheus Ribeiro, que obteve quase 50 mil votos para deputado federal, em 2022, e a vereadora Aava Santiago. Mais que um nome, o PSDB precisa recuperar as bandeiras que o levaram ao poder com Fernando Henrique Cardoso, em 1994, e com Marconi Perillo em Goiás, em 1998. Reativar a imagem de partido consoante com o seu tempo.

O PSDB também precisa ocupar o espaço da oposição, que está vago, segundo o governador Ronaldo Caiado. Perillo deu o pontapé inicial, ao questionar no TCE a apuração sobre a obra do Complexo Oncológico de Referência. Mas o tempo para se consolidar como alternativa ao projeto do UB/MDB, Republicanos e PT está se tornando escasso e a reconstrução é bem grande.