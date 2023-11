Paraquedista X inexperiente

Andréia Bahia

A entrada de Jânio Darrot (MDB) na disputa pela Prefeitura de Goiânia pela base de apoio do governador Ronaldo Caiado (UB) mexeu com os ânimos daqueles que já estavam acomodados no processo. A escolha do nome que vai representar a aliança UB e MDB só sai em fevereiro, segundo Caiado, e diante da desistência de Ana Paula Rezende (MDB) e da impossibilidade jurídica de Gustavo Mendanha (Patriota), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Bruno peixoto (UB), só aguardava a data.

Mas tudo mudou com a filiação de Darrot ao MDB e mais ainda com a possibilidade de ele migrar para o União Brasil para acomodar Ana Paula na chapa. Peixoto saiu da condição de provável candidato, dado as circunstâncias, para aspirante; e o pior, com concorrente. E um concorrente inserido no processo pelo próprio governador.

O impacto da chegada de Darrot pode ser sentido no discurso de Peixoto e aliados. Depois de um café com Darrot, agendado meio que às pressas, Peixoto anunciou um acordo: quem for o escolhido terá o apoio do outro. Disse e não disse nada, porque obviamente o preterido não iria lançar candidatura solo, contrariando o governador e seu grupo.

Além do café corrido, aliados de Bruno Peixoto começaram a propagar a antiga tese do candidato paraquedista, haja vista que Darrot foi prefeito de Trindade. A mesma tese, no entanto, não tentaram colar em Gustavo Mendanha, prefeito de Aparecida de Goiânia. Talvez acreditando que a Justiça Eleitoral se encarregaria de tirar Mendanha do caminho.

Outra máxima desse tipo de pendenga sacada na última semana foi a de escolher o “coroado pelas pesquisas”, o que pode ser um desastre porque Darrot não foi testado ainda e pode surpreender. Foi assim em Trindade.

Darrot, por sua vez, desempenha o papel de “noiva cobiçada”. Afinal, foi convidado e alçado à condição de pré a pré-candidado em razão de sua experiência administrativa em Trindade, experiência que Bruno Peixoto não tem.