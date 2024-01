Pesquisa AtlasIntel mostra Caiado como governador mais bem avaliado do Brasil

Pesquisa AtlasIntel, divulgada na noite de ontem, aponta o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, com a maior aprovação do Brasil. Sua gestão conta com 72% de avaliação positiva entre os goianos. Em segundo lugar no país está o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, com 69%; seguido por Antônio Denarium, de Roraima, com 66%. Os números reforçam a liderança do goiano, já atestada em outros levantamentos divulgados nas últimas semanas.

Na faixa etária de 35 a 44 anos, a aprovação de Caiado chega a 81%. Sua avaliação também é melhor entre mulheres (75,7%). Na lanterna do ranking nacional está a governadora do Pernambuco, Raquel Lyra, com 36%; e, em penúltimo lugar, Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, com 39%. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aparece em 10° lugar com 57%, e Romeu Zema na 20° posição, com 47% de aprovação.

O estudo é o primeiro realizado pela Atlas em todas as unidades da federação. Foi feito entre os dias 18 e 31 de dezembro de 2023 e ouviu mais de 29 mil eleitores no Brasil de forma remota e anônima.

Para garantir representatividade, os eleitores foram estratificados por gênero, faixa etária, nível educacional, nível de renda, região e comportamento eleitoral. A margem de erro varia entre 1% e 5%, e o nível de confiança da pesquisa é de 95%.

Pesquisas

O resultado da AtlasIntel confirma avaliações divulgadas por outros três institutos no final de 2023. A Paraná Pesquisas apontou uma aprovação de 81,4%, em sondagem realizada entre 6 e 10 de dezembro. A pesquisa foi divulgada primeiro pela Revista Veja.

Contratada pela Record TV Goiás e divulgada no dia 20 de dezembro, pesquisa do instituto Real Time Big Data revelou Caiado com aprovação ainda maior: de 83%.

Já o levantamento do instituto goiano Serpes concluiu que o governador Ronaldo Caiado é aprovado por 77,8% dos eleitores goianos ao fim do primeiro ano de seu segundo mandato. A sondagem foi contratada pela Associação Pró-desenvolvimento Industrial de Goiás (Adial) e divulgada pelo jornal O Popular no dia 23 de dezembro.

O instituto AtlasIntel trabalha em países da América Latina e nos Estados Unidos. A metodologia utilizada é a Random Digital Recruitment (RDR) com mecanismos de segurança que impedem que a mesma pessoa responda mais de uma vez o questionário.