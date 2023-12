Prefeito apresenta resultados e conquistas de 2023 em encontro com jornalistas

O prefeito Rogério Cruz, em café da manhã com a imprensa, na manhã de hoje, apresentou resultados e conquistas alcançadas em 2023. O gestor apontou avanços da administração em todas as áreas, com destaque para ampliação da rede de drenagem, modernização da iluminação, conclusão de projetos estruturantes, além da implantação de melhorias no transporte público.

Na abertura do encontro, que ocorreu no salão nobre do Paço Municipal, no Park Lozandes, o gestor municipal agradeceu os profissionais da imprensa pela parceria e pelo compromisso de informar à comunidade sobre os projetos e as ações desenvolvidas pela administração ao longo do ano.

“Nossos chamados são sempre atendidos pelos comunicadores que atuam em Goiânia. Todos os projetos que têm a marca da nossa gestão são noticiados nos veículos de comunicação. Como trabalhamos em uma série de obras que eram aguardadas há anos por todos que vivem na cidade, temos sempre o apoio de vocês para falar, por exemplo, das alterações no trânsito e sobre o andamento e a conclusão dos projetos”, disse o prefeito.

O secretário de Comunicação de Goiânia, Célio Campos, reforçou o apoio da imprensa para garantir que as pessoas que vivem em Goiânia tenham acesso à informações relevantes e para que a administração seja transparente e cada vez mais eficiente. “Por aqui, sistematizamos a divulgação das ações e dos serviços disponibilizados pela Prefeitura de Goiânia e diariamente contamos o trabalho dos profissionais da imprensa para que essas informações cheguem aos cidadãos. Ressaltamos a importância e a ampliação dessa parceria”, afirmou.

Avanços

Entre os destaques apresentados pelo prefeito Rogério durante o evento, estão a melhoria da infraestrutura da cidade, como a entrega de mais de 1.000 quilômetros de asfalto novo em mais de 300 bairros do município. O gestor citou que o município trabalha, ainda, na conclusão das obras do Complexo Viário da Avenida Castelo Branco, quinto viaduto que será entregue pela administração. Também já foram construídos mais de 20 mil metros de galerias pluviais e a previsão é de R$ 200 milhões em investimentos na área de drenagem urbana.

Outras conquistas citadas durante o evento, estão a revitalização da sinalização semafórica de 300 bairros, entrega de novas unidades de ensino e melhorias no transporte público, com inaugurações de quatro terminais, congelamento da tarifa e programas como o Passe Livre do Trabalhador, que permite que os funcionários de empresas cadastradas realizem até oito viagens diárias no mês.

Dados apresentados durante a coletiva de imprensa podem ser acessados através do site www.goiania.go.gov.br/balanco2023/. Os assuntos estão segmentados pelas seguintes áreas de atuação: infraestrutura, transporte e mobilidade, saúde, educação, desenvolvimento humano, lazer e bem-estar, gestão, meio ambiente, segurança e o projeto para requalificação da Região Central “Centraliza”.