O prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano, foi levado ao Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP) na noite de ontem com dores no tórax. Ele passou por exames e ficou em observação na unidade de saúde com quadro estável, segundo sua assessoria.

Vilmar Mariano passou por exames para avaliar a necessidade de realização de cateterismo. Segundo nota oficial, o eletrocardiograma do prefeito não apresentou sinais de infarto.