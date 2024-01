Ruas e avenidas de municípios do Entorno serão recapeadas pelo governo

A Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra) conduzirá o novo programa do Governo de Goiás de recapeamento asfáltico em vias urbanas, direcionado a 11 municípios da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride). A ação conta com investimento federal de quase R$ 22 milhões, captado pela Seinfra junto ao Ministério das Cidades, em trabalho integrado com a Secretaria de Estado do Entorno. As obras incluem ainda drenagem superficial e de sinalização de trânsito nas ruas que serão escolhidas pelas prefeituras.

Nesta quinta-feira, 18, os prefeitos estiveram na Seinfra para início da elaboração de convênios entre Estado e prefeituras beneficiadas – Águas Lindas de Goiás, Alto Paraíso, Cavalcante, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso. Todo o processo de licitação dos projetos executivos, de contratação e acompanhamento das obras, além da prestação de contas junto à União, será de responsabilidade da Infraestrutura.

“Cada município será contemplado com cerca de 10 quilômetros ou 70 mil metros quadrados de recapeamento”, ressalta o secretário da Infraestrutura, Pedro Sales. “É asfalto na porta de casa, do comércio, das escolas, o que beneficia diretamente a população com mais segurança, mobilidade e qualidade de vida.”

Notícia boa

Prefeito de Valparaíso, Pábio Mossoró enfatizou o desenvolvimento social e econômico que as obras proporcionam. “A gente sabe o quanto que a infraestrutura traz outros benefícios para o município.” “Começamos 2024 com notícia boa, com nosso governador olhando para a região do Entorno”, comemorou Carlinhos do Mangão, prefeito de Novo Gama.

Secretária do Entorno, Caroline Fleury participou da articulação junto ao Ministério das Cidades e orientou os prefeitos sobre a efetivação do convênio, durante as reuniões com os gestores e deputados estaduais, em Goiânia. “Conquistamos os recursos para Goiás e, agora, a Seinfra está cuidando de tudo para que as obras aconteçam em tempo recorde. Isso é dar qualidade de vida para Entorno.”

Para efetivar os convênios, as prefeituras têm prazo de 30 dias para a entrega de toda a documentação necessária à Seinfra, que deve lançar os editais dos projetos executivos ainda neste primeiro semestre. A previsão é de contratar as obras e iniciar a execução das intervenções a partir do segundo semestre.