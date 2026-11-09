Senado não cria obstáculos e Flávio Bolsonaro mantém mandato e salário de R$ 46,4 mil após fuga para os EUA

Presidente da Casa, Davi Alcolumbre, evita bloquear remuneração e verba de gabinete do senador, que segue votando remotamente; bastidores apontam cálculo eleitoral pela reeleição na presidência do Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), não vai criar obstáculos para que Flávio Bolsonaro (PL-RJ) continue exercendo o mandato e recebendo o salário de R$ 46.366,19 por mês. A informação é da coluna de Igor Gadelha, no Metrópoles, e foi confirmada por veículos como Jornal de Brasília e Congresso em Foco.

Flávio deixou o país rumo a Miami, nos Estados Unidos, depois que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a entrega de seus passaportes no dia seguinte à derrota nas urnas. Apesar da ausência, o senador segue com o mandato até janeiro de 2027 e permanece apto a participar das votações de forma remota.

O silêncio de Alcolumbre

O presidente do Senado tem evitado tomar uma posição pública sobre o caso. Na semana passada, após Flávio votar à distância na sessão que aprovou a PEC da Segurança Pública, Alcolumbre afirmou apenas que a situação seria analisada pela Mesa Diretora e pelos assessores da Casa.

Ele não antecipou qual entendimento será adotado sobre as faltas do senador, a manutenção do salário ou a validade de futuras participações remotas. A dúvida central é se Flávio comunicou oficialmente à Presidência do Senado que permaneceria fora do país, como exige o Regimento Interno.

A conta eleitoral

Por trás do discurso de defesa das regras da Casa, interlocutores do Congresso apontam uma motivação política. Alcolumbre pretende se reeleger presidente do Senado e precisa dos votos do PL para viabilizar a candidatura.

O PL é a maior bancada da Casa, com 13 senadores, e seu apoio é considerado decisivo para qualquer articulação pela presidência. Uma postura mais rígida contra Flávio poderia custar a Alcolumbre esse respaldo.

Ações na Justiça e no Senado

Enquanto o Senado não define a situação funcional do senador, uma ação popular tramita na 6ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Os autores pedem a suspensão imediata do salário, do auxílio-moradia e das verbas de gabinete e da cota parlamentar de Flávio.

O argumento é que a permanência do senador nos Estados Unidos compromete o exercício do mandato e causa prejuízo aos cofres públicos. Parlamentares também protocolaram um pedido à Mesa Diretora do Senado para que o caso seja apurado por possível abandono de função.

De janeiro a outubro, as despesas vinculadas ao mandato de Flávio somaram R$ 5,47 milhões, uma média de R$ 547,6 mil por mês. O valor inclui o salário do parlamentar, os pagamentos à equipe e os reembolsos da cota parlamentar.

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