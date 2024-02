Senador Canedo tem ao menos 11 pré-candidatos a prefeito

Neste momento de intensificação das articulações para as eleições municipais deste ano, o município de Senador Canedo pode ter uma das eleições com maior número de postulantes. Até o momento, ao menos 11 políticos já se lançaram como pré-candidatos: Fernando Pelozzo (UB), prefeito; Carpegiane Silvestre (Patriota), presidente da Câmara Municipal; Alexandre Braga (Agir), jornalista; Welma Lira (Patriota), vereadora; Thiago Moura (PMB), ex-secretário de Saúde do município; Rafael Gouveia (Republicanos), presidente da Emater; Izaura Cardoso (PSD), suplente de senador; Divino Lemes (PDT), ex-prefeito; Misael Oliveira (PRD), ex-prefeito; Milter Mayer Macedo (Novo), jornalista e empresário; Cristiane Pina (Solidariedade), médica.

O prefeito Fernando Pelozzo tenta superar uma prática que o eleitor canedense tem imposto aos gestores municipais, a não reeleição. Ele quer ser o primeiro reeleito depois de Vanderlan Cardoso (PSD, atual senador, que foi eleito em 2004 e reeleito em 2008). Deixou o PSD de Vanderlan para se filiar ao União Brasil de Ronaldo Caiado. Apesar de contar com a máquina administrativa nas mãos, tem de administrar a alta rejeição.

Pesquisa Serpes divulgada no dia 6 mostrou Pelozzo em segundo lugar, com 23,6% das intenções de voto, atrás do ex-prefeito Divino Lemes, com 25,2%. Depois, vêm Alexandre Braga, com 15,3% e Cristiane Pina, com 6,6%. A pesquisa apontou rejeição de 40,2% a Pelozzo e de 36,2% a Divino Lemes.

Izaura

A confirmação da entrada de Izaura Cardoso foi a mais recente e aconteceu na semana passada, quando seu marido e presidente estadual do partido, Vanderlan Cardoso, anunciou que a mulher deverá disputar a prefeitura da cidade. A confirmação pode levar a uma situação insólita: ela candidata em Senador Canedo e ele em Goiânia, situação que não tem vedação pela Justiça Eleitoral.

O capital político de Izaura decorre, principalmente, das duas gestões de Vanderlan no município. Izaura se disse honrada por ser lembrada em pesquisas de intenção de voto. “Nossa experiência em 2004 era uma. Hoje é completamente diferente”, afirmou, quando anunciou a saída do PL de Wilder Morais, de quem é suplente, para ingressar no PSD.

Dois ex-prefeitos buscam voltar à chefia do Executivo: Divino Lemes, que lidera as pesquisas de intenção de voto divulgadas até agora, e Misael Oliveira, que também já foi vereador em Goiânia e deputado estadual.

Dois jornalistas também se lançaram na disputa: Alexandre Braga, que apareceu bem pontuado na pesquisa Serpes, e Milter Mayer Macedo, do Novo, que também é empresário.

Riqueza

Senador Canedo foi a cidade que mais cresceu no Brasil entre as que têm mais de 100 mil habitantes em 12 anos, segundo o Censo 2022 do IBGE. O município teve um salto de 84,3% na população. Senador Canedo Goiânia tem a 9ª economia de Goiás, com PIB de R$ 4,8 bilhões, segundo dados do Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos.