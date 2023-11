SindGESTOR realiza II Congresso Brasileiro de Gestão Governamental

O Sindicato dos Gestores Governamentais de Goiás (SindGESTOR) realiza, em parceria com a Secretaria da Administração (Sead) e a Controladoria Geral do Estado de Goiás (CGE), o II Congresso Brasileiro de Gestão Governamental, nos dias 7 e 8 de novembro, no auditório do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO).

O evento reunirá, em dois dias de palestras e mesas temáticas, nomes que se destacam na gestão pública do país para debater temas como inclusão e desenvolvimento social; gestão estratégica de pessoas; transformação e inovação; governança das políticas públicas; sistemas de integridade na gestão pública; e sistema tributário nacional.

Dentre as personalidades estarão o secretário de Gestão de Informações para o Controle Externo do Tribunal de Contas da União (TCU), Wesley Vaz; um dos criadores do gov.br, Joelson Veloso; o secretário de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação, Roberto Pojo. Além dos principais nomes da categoria dos gestores governamentais de Goiás.

No primeiro dia a cerimônia de abertura reunirá na mesa de autoridades o presidente do SindGESTOR, Hugo Godinho, a vice-presidente, Alessandra Scartezini, secretários de estado e demais autoridades. O primeiro debate será sobre evolução da gestão pública em Goiás, tema da palestra magna. Haverá ainda, no período vespertino, duas mesas temáticas, uma sobre políticas públicas sociais, com o tema: Inclusão social e propostas para o desenvolvimento social permanente; e a segunda, sobre gestão estratégica de pessoas: As profissões do futuro e os impactos na gestão de pessoas na administração pública.

Na quarta-feira (8/11), abre a terceira mesa temática Transformação e inovação na gestão pública, com o tema: Inovação aplicada às políticas públicas. Em seguida, governança das políticas públicas: A eficácia do planejar da gestão das políticas públicas em Goiás. A programação continuará no período vespertino, com mais duas mesas, Sistemas de Integridade na Gestão Pública: Programas de Integridade no Brasil – O tal do Compliance no Estado de Goiás; e Sistema Tributário Nacional: Possíveis caminhos para a simplificação e eficiência do sistema tributário nacional.

As inscrições são gratuitas para os gestores governamentais e demais servidores públicos estaduais e podem ser feitas pela Escola de Governo. Para o público geral o investimento é no valor de R$ 120 e as inscrições podem ser feitas pelo Eventbrite.

Programação:

Dia 7/11

8h – Café da manhã e credenciamento

9h – Abertura

11h – Palestra Magna

14h15 – Mesa Temática I: Políticas Públicas Sociais

Tema: Inclusão social e propostas para o desenvolvimento social permanente.

16h15 – Mesa Temática II: Gestão Estratégica de Pessoas

Tema: As profissões do futuro e os impactos na gestão de pessoas na administração pública.

Dia 8/11

8h – Mesa Temática III: Transformação e Inovação na gestão pública

Tema: Inovação aplicada às políticas públicas.

10h15 – Mesa Temática IV: Governança das políticas públicas

Tema: A eficácia do planejar da gestão Políticas Públicas Sociais em Goiás

14h15 – Mesa Temática V: Sistemas de Integridade na Gestão Pública

Tema: Programas de Integridade no Brasil – O tal do Compliance no Estado de Goiás.

16h15 – Mesa Temática VI: Sistema Tributário Nacional

Tema: Possíveis caminhos para a simplificação e eficiência do sistema tributário nacional.