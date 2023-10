Taquaral é Reconhecida como a Capital da Moda Íntima do Estado de Goiás

O plenário aprovou, em segunda votação, o projeto de lei nº 1000/23, de autoria do deputado Gustavo Sebba (PSDB), que confere ao município de Taquaral o título de Capital da Moda Íntima do Estado de Goiás.

Localizada na microrregião do Mato Grosso goiano, a 80 km da capital, Taquaral de Goiás conta atualmente com 186 empresas, entre pequenas e médias, gerando cerca de 2.000 empregos diretos e indiretos. As primeiras indústrias surgiram no final dos anos 1990 e início dos anos 2000.

Segundo dados da ÚNICA – União dos Confeccionistas de Taquaral e Região e do APL Taquaral (Arranjo Produtivo Local), as empresas movimentam cerca de R$ 115.000.000,00 (cento e quinze milhões de reais) por ano. Cerca de 30% da produção é comercializada em Goiás, 10% no exterior e 60% em outros estados da federação.

A aprovação desta lei serve para o reconhecimento de um segmento que se formou a partir do empreendedorismo histórico dos habitantes da cidade, buscando um desenvolvimento adquirido por meio da inovação, qualificação e especialização dos empresários e trabalhadores.

“É com grande satisfação que expresso meu apoio à sanção do projeto que confere a Taquaral o título de Capital da Moda Íntima do Estado de Goiás. O município demonstrou um empreendedorismo excepcional ao longo dos anos, gerando empregos e movimentando uma significativa parcela da economia local”, afirmou Gustavo Sebba.

A iniciativa não apenas reconhece a excelência da indústria de moda íntima de Taquaral, mas também valoriza o espírito empreendedor da cidade e região. “Vamos trabalhar para promover a prosperidade e o reconhecimento merecido para a cidade e sua indústria de moda íntima”, concluiu o deputado.