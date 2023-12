TCM libera licitação para coleta de lixo em Goiânia

Em nova decisão na noite de ontem, o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-GO) manteve a licitação para contratação de empresa privada para realizar o serviço de coleta de resíduos e de varrição de ruas em Goiânia. A concorrência será realizada na sexta-feira, 29.

Em nota na noite de ontem, a Prefeitura de Goiânia informou que o TCM-GO acatou agravo interposto com o objetivo de impugnar as determinações da medida cautelar nº 008/2023, concedida pelo conselheiro plantonista Sérgio Antônio Cardoso de Queiróz, em 23 de dezembro de 2023, por meio da qual foi determinada a imediata suspensão da concorrência pública sobre a coleta de lixo na fase em que se encontra.

Na decisão, o presidente em exercício no plantão de 26 de dezembro de 2023, conselheiro Daniel Goulart, destaca que acolhe o pedido da Prefeitura de Goiânia tendo em vista as circunstâncias em que se encontra a Concorrência Pública nº 02/2023, e a deficiência na prestação dos serviços de coleta de lixo no município de

Goiânia, cuja abertura está prevista para o dia 29 de dezembro de 2023. Segundo o presidente, a manutenção da medida cautelar deferida poderia ocasionar o periculum in mora reverso, quando o dano resultante da concessão da medida for superior ao que se deseja evitar.

Dentre os argumentos apresentados pela Prefeitura de Goiânia, consta que há um processo em tramitação há nove meses no Tribunal de Contas em que o município já havia comprovado a regularização dos itens apontados pelo TCM. Além da necessidade de resguardar o interesse público, principalmente por se tratar de prestação de serviço público essencial e com iminente risco de danos irreparáveis aos munícipes, em caso de suspensão.