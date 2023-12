Justiça Eleitoral fará nova totalização de votos para a Alego no dia 26

Decisão decorre do indeferimento do registro da candidatura do ex-deputado Fred Rodrigues



Por Redação Tribuna do Planalto em 19/12/2023 - 17:29



Deputado Fred Rodrigues teve o registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral (Foto: Carlos Costa/Alego)