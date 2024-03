Vanderlan diz que pré-candidatura será anunciada neste mês

Presidente estadual do PSD e líder nas pesquisas de intenção de voto do goianiense divulgadas até agora, o senador Vanderlan Cardoso afirmou à Tribuna do Planalto que anunciará neste mês a decisão em relação à sua pré-candidatura à Prefeitura da capital. Ao mesmo tempo em que disse que sua pré-candidatura está consolidada, ele destacou a importância do grupo de apoio, sem precisar o que será anunciado até o final deste mês.

“A minha pré-candidatura a prefeito de Goiânia está cada dia mais consolidada. Os muitos problemas de Goiânia e a necessidade da população por um prefeito que tenha experiência de gestão e que já provou que consegue apresentar soluções para as dificuldades que a capital apresenta atualmente têm me motivado a participar e colocar meu nome como opção para Goiânia”, disse Vanderlan. “Mas, como disse algumas vezes, essa pré-candidatura está sendo construída e estruturada dentro de um grupo de apoio e a definição será anunciada ainda este mês”, acrescentou.

Vanderlan permanece com a postura de discrição nas articulações em relação à sua própria pré-candidatura, confortável pela liderança nas pesquisas de intenção de voto na capital. Isso apesar de dissidência em seu partido. Na semana passada, o vereador Lucas Kitão lançou sua pré-candidatura à prefeitura, em evento com a participação do ex-presidente estadual da legenda, o ex-deputado federal Vilmar Rocha. Kitão afirmou que o senador está mais preocupado com a eleição em Senador Canedo – também no início da semana passada, Vanderlan confirmou a pré-candidatura da mulher, Izaura Cardoso, suplente do senador Wilder Morais, que deixou o PL para se filiar ao PSD.

O vereador também disse que quer a realização de prévias para definir o nome do candidato do partido à prefeitura da capital. A esse questionamento, a assessoria do senador informou que o presidente metropolitano do PSD, deputado federal Ismael Alexandrino, está tratando das questões regimentais referentes ao processo eleitoral.

Candidaturas

Vanderlan revela que está se movimentando com vistas à eleição em todo o Estado. “Como presidente estadual do PSD, estamos organizando o partido para que possa ter o máximo de candidatos no Estado. Onde puder ter candidato a prefeito, teremos”, assegurou. “Onde puder ter candidato a vice ou a vereador, também teremos. Para se ter uma ideia, já criamos e renovamos cerca de 100 Comissões Provisórias no Estado”, contabilizou.

Segundo ele, a mesma composição será usada na capital. “Em relação à Goiânia, também teremos a mesma estratégia de apresentar uma chapa competitiva. Juntamente com o presidente metropolitano, deputado federal Ismael Alexandrino, já temos conversado com muitos pretensos candidatos e a expectativa é muito boa”, garantiu. “Com certeza iremos aumentar nossa bancada de vereadores, e com pessoas verdadeiramente comprometidas com Goiânia e com o partido”.