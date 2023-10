Vilmar Mariano deve ter alta hospitalar às 13 horas

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano, deve receber alta médica às 13h de hoje. Ele foi internado no Hospital Municipal (HMAP) na noite de ontem, depois de sentir dores no peito. A assessoria dele divulgou um comunicado falando que novo cateterismo foi descartado. Leia o comunicado na íntegra.

Comunicado

Atualizado, às 12h05, de 30 de outubro de 2023

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano, realizou ecocardiografia na manhã desta segunda-feira, 30, no Hospital Municipal de Aparecida (HMAP) Iris Rezende Machado, onde se encontra em observação desde a noite de domingo, 29. A equipe médica do HMAP, em reunião colegiada com a equipe do Hospital Israelita Albert Einstein, de São Paulo, contraindicou novo cateterismo porque o procedimento realizado em agosto de 2022 está normal e as coronárias normais. A alta hospitalar está prevista para esta segunda-feira a partir das 13 horas.